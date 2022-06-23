هدية نفيسة سابعة من حاكم الشارقة إلى «المخطوطات الإسلامية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية بالشارقة المجموعة السابعة من المخطوطات الأصلية، والتي تضاف إلى رصيد الدار العامرة بالمخطوطات التي يحرص سموه على إهدائها للدار لتتاح أمام الباحثين والمختصين للاطلاع والدراسة.

وشمل الإهداء 249 مخطوطاً أصلياً تنوعت موضوعاته لتشمل اللغة والنحو والصرف والحديث والفقه والتفسير في علوم القرآن الكريم والفرائض والمنطق والعقائد والفلسفة وغيرها من العلوم التي شملها الإهداء وكتبت بالعربية والفارسية. كما شمل إهداء صاحب السمو حاكم الشارقة 25 جزءاً من القرآن الكريم، وعدد أربع طبعات حجرية قديمة.

وبهذه الإهداءات النوعية تواصل دار المخطوطات في الجامعة القاسمية ريادتها الفكرية والثقافية، داعية الباحثين والمهتمين والمختصين في مجال التاريخ الإسلامي والفقه والعلوم الأخرى إلى الاستفادة من المخطوطات النادرة والنفيسة المتوافرة فيها.

ويعد الإهداء السابع ضمن المجموعات التي يهديها سموه إلى الدار بين الفترة والأخرى، لتضم حالياً أنفس المخطوطات وأندر الوثائق الأصلية، وكتب طباعة حجرية قديمة في كل مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والتي كتبت بعدد من اللغات.

وتعمل الدار وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة على تعزيز دورها رافداً من روافد التغذية الفكرية الثقافية والوقوف على منتجات العقل الإسلامي على مر العصور في ظل ما يتوافر في بنيتها من مرافق وقاعات ومخطوطات ثرية، وبما تحويه من علوم إسلامية ومعارف تعود إلى مئات السنين.

وأنشئت دار المخطوطات الإسلامية بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وافتتحت في السابع من سبتمبر 2017، وبلغ عدد المخطوطات الأصلية المهداة من سموه للدار أكثر من 1700 مخطوط أصلي، وتحتوي الدار مجموعة أقسام تهتم بحفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها وتجليدها وتصويرها رقمياً وفهرستها وتصنيفها، وتستقبل الدار الزوار والباحثين والطلبة من داخل الجامعة وخارجها.

الجامعة القاسمية دعت الباحثين والمهتمين والمختصين إلى الاستفادة من المخطوطات النادرة المتوافرة فيها.

1700

عدد المخطوطات الأصلية المهداة للدار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

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