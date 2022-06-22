«القضية لاتزال لغزا».. الإفراج عن المليونير الهندي «قاتل عروس شهر العسل»

المصدر: موقع الامارات اليوم

انتقدت عائلة عروس قتلت في شهر العسل قرار الإفراج عن قاتلها في جنوب إفريقيا، بعد أن أمضى 8 سنوات في السجن فقط وترك كثيرا من الأسئلة بلا أجوبة، ولاتزال القضية غامضة وغير مفهومة بحسب قانونين ووسائل إعلام.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الأربعاء، أن سائق سيارة الأجرة زولا تونغو (42 عاما) أفرج عنه من سجن بجنوب إفريقيا بعدما حصل حكم بالإفراج المبكر.

وقتلت آني ديواني (28 عاما) بالرصاص في مدينة كيب تاون في نوفمبر 2010، بينما كانت تقضي شهر العسل مع عريسها، المليونير البريطاني شرين ديواني، وفي عام 2014، أدين زولا بارتكاب جريمة القتل وحكم بالسجن لمدة 18 عاما.

وبحسب صحف محلية، كان الإفراج المشروط عن القاتل محددا بتاريخ 6 يونيو 2028، أي أنه لن يحصل على عفو أو تخفيض محكومية قبل ذلك التاريخ، لكن الذي حصل أن القاتل حصل على إفراج مبكر.

وكانت آني، التي ولدت في السويد، قد تزوجت عريسها لأسابيع فقط قبل أن تقتل بالرصاص.

وقال عم القتيلة لصحيفة «يلي ميل» البريطانية إن العائلة أصيبت بالخيبة من جراء الإفراج عن القاتل «الذي أصبح حرا ويستطيع السير في الشوارع».

وأضاف: «نعتقد أن لديه معلومات أكثر بشأن ما حصل لآني، مقارنة بالمعلومات التي كشف عنها للشرطة».

وقال إنه ووالد القتيلة زارا القاتل في السجن العام الماضي، حيث «منحنه الفرصة ليخبرنا بما يخفيه ومَن يقوم بحمايته، لكنه رفض».

وقال إن «الجنوب أفريقيين كانوا يفكرون في الإفراج عنه العام الماضي. لذلك أمضى 12 شهرا أخرى على الأقل. لكن هذا لا يكفي».

وأكدت العائلة أنه لن يهدأ لها بال حتى تعرف كل التفاصيل المتعلقة بمقتل ابنتها.

يذكر أنه جرت عملية تبرئة زوج القتيلة في عام 2014 من تهمة التخطيط لقتل زوجته، ورفض القاضي القضية المرفوعة ضده لأنها «مليئة بالتناقضات». بحسب «سكاي نيوز عربية».

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