فيديو مستفز.. جلسوا وتركوها ورضيعها على الأرض في المترو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ظهر مقطع فيديو على "تويتر" يظهر امرأة تجلس على الأرض في مترو أنفاق بينما يجلس ركاب آخرون على المقاعد.

من الفيديو، يبدو أن أحداً لم يعرض على المرأة الجلوس رفقاً بها وبرضيعها، فما كان منها إلا أن جلست على الأرض.

في الوقت نفسه، شوهد الركاب الآخرون جالسين بشكل مريح على مقاعدهم، دون أي تعاطف مع المرأة.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على "تويتر" بواسطة ضابط "الخدمة الإدارية الهندية" أوانيش شاران، مع تعليق قال فيه: "شهادتك هي مجرد قطعة من الورق، إذا لم تنعكس على سلوكك".

أثار الفيديو غضب نشطاء "تويتر"، حيث قال كثيرون إن الناس في الوقت الحاضر لا يتعاطفون مع أقرانهم من البشر.

وعلقت الشاعرة والصحفية الهندية بريتيش ناندي، أيضًا على الفيديو وكتبت: "نشأنا في كولكاتا، وعلمنا الوقوف دائمًا وإعطاء مقعدنا (في حافلة أو عربة ترام) لامرأة بغض النظر عما إذا كان لديها طفل على ذراعيها أم لا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كان يطلق عليه في عصرنا الآداب".

ومع ذلك ، شارك شخص آخر جانبًا آخر من القصة وقال إنه مقطع فيديو قديم، وأوضح قائلاً: "لقد تم توضيح في وقت سابق أن السيدة قد عرضت على السيدة مقعد من قبل الكثيرين ، لكنها رفضت وفضلت الجلوس على الأرض لأنها تجعلها تشعر بالراحة مع الطفل الصغير".

قدم معلق آخر نفس المنظور، وقال: "كيف نعرف ما إذا كان الركاب قد عرضوا عليها الجلوس على مقعد أم لا؟ الصور لا تخبر الحقيقة. ربما كانت الأم مرتاحة في الجلوس مع الطفل في هذا الوضع ورفضت المقعد؟ ما زلت أعتقد أن الإنسانية مستمرة وأن شخصًا واحدًا على الأقل كان سيقدم لها مقعده".

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