فيديو أسماك تسبح في الشوارع.. والسكان يستعدون بشباك الصيد

تعرضت ولاية آسام الهندية للفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار المستمرة، حيث فقد ثمانية أشخاص مما رفع عدد القتلى إلى 63.

في الأثناء انتشر مقطع فيديو على "تويتر" و "واتساب"، حيث يُزعم أنه تم رصد أسماك تسبح في مياه الفيضانات في منطقة جواهاتي.

إليك مقطع الفيديو الفيروسي الذي تم تمريره على أنه "أسماك تسبح على الطريق في جواهاتي" في فيضانات ولاية آسام الأخيرة:

ومع ذلك، سارع العديد من مستخدمي "تويتر" إلى فضح الفيديو المزيف قائلين إنه ليس من جواهاتي الهندية بل من الصين.

أسماك الفيديو الأصلية تسبح على طريق في مقاطعة جوانجدونج في الصين.

تمت مشاركة مقطع الفيديو نفسه قبل ذلك بأيام قليلة في تغريدة صينية تقول: "في غوانغدونغ، عواصف مطيرة مستمرة، والأسماك تسبح في الشوارع".

ومع ذلك، مع انتشار الأخبار التي تفيد بأن الأسماك الكبيرة على ما يبدو تسبح على الطرق، خرج السكان المحليون في شوارع ولاية آسام الهندية بشباك الصيد.

وانتشر مقطع فيديو نشرته الصحف الهندية للسكان المحليون وهم يضعون الشباك في الطريق الوطني السريع 31 الذي غمرته المياه في منطقة مورانجانا لصيد الأسماك.

في هذا الفيديو لا يمكن رؤية أي سمكة تسبح على الطريق في تلك المنطقة أيضًا.

