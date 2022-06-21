«أبوظبي للصيد والفروسية» يعد جمهوره بمزيد من الفعاليات التراثية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد نادي صقاري الإمارات أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، رسخ مكانته الإقليمية والدولية في دورته الأخيرة، متوقعاً أن تكون النسخة الـ19 التي ستنطلق 26 سبتمبر المقبل، أكبر من حيث مشاركة العارضين والدول والمساحة والفعاليات، وتشهد العديد من المُنتجات والابتكارات والعروض التراثية الحيّة التي تُلبّي طموحات الجمهور.

وتُعد مزادات الصقور والخيل والإبل وعروض الفروسية والرماية بأنواعها ومُسابقات أجمل الصقور المُكاثرة في الأسر ومزاينة السلوقي (كلب الصيد العربي الأصيل) إضافة لأنشطة تعليمية وبيئية وعروض تراثية شيّقة للخيول والطيور الجارحة والكلاب البوليسية، إحدى أبرز فعاليات الدورة المقبلة التي ستستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأشاد زوار للمعرض بطبيعة المنتجات المعروضة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى غنى المحتوى الثقافي والتعليمي والمعرفي لأكثر من 80 نشاطاً وفعالية نظمت خلال الدورة الماضية. وأكدوا أنّ الحدث يُبرز عراقة تراث الإمارات، ويُتيح للثقافات الأخرى مُشاهدته.

من جهته، قال رئيس اللجنة العُليا المُنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري إن المعرض يسهم مع الجهود المحلية في حماية التراث الإماراتي والإنساني، ويكرسه في نفوس أفراد المجتمع، مؤكداً أنّ ثمار هذه الجهود تجاوزت النطاق المحلي.

ويتضمّن المعرض فعاليات تعليمية وعروضاً شيّقة في فنون الفروسية والرماية والطيور الجارحة وكلاب الصيد تُعزّز من جاذبيته بوصفه مهرجاناً جماهيرياً عائلياً، وتوفر المزيد من المرح وفرص التعلّم، ويُتيح للزوار التعرّف إلى ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل وفراسة الصحراء عبر الأنشطة المتنوعة والمُسابقات المبتكرة؛ بما يعمل على رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية وممارسة الرياضات الأصيلة بنحوٍ مُستدام. ويحرص المعرض على الترويج وتسليط الضوء على كل العارضين المُشاركين من الهيئات والجهات الحكومية أو الشركات الخاصة، وجميع العلامات التجارية، بالإضافة إلى الفنانين والمهنيين وروّاد الأعمال، قبل الحدث وخلاله وبعد انتهائه.

وأطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عبر موقعه الإلكتروني العديد من الخدمات الرقمية التفاعلية والمزايا الترويجية للشركات العارضة من مختلف دول العالم، بهدف ضمان سهولة وسلاسة الإجراءات للمئات من العارضين الذين يواصل المعرض استقطابهم بكثافة في القطاعات الـ11 التي يضمّها، وهي: الفنون والحرف اليدوية والفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومُعدّات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد ومشروعات الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق والمنتجات والخدمات البيطرية، إضافة إلى مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية ووسائل الإعلام المُختصّة.

المعرض يتضمن عروضاً في الفروسية والرماية والصيد بالصقور وغيرها من الفنون الأصيلة.

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سبتمبر المقبل موعد انطلاق الدورة الـ 19من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

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