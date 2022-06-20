شرطي ينقذ سيدة من موت محتم تحت قطار سريع.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع، في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من مرور قطار مسرع كاد يسحقها.

وبعد سحب السيدة إلى منصة السكك الحديدية، اندفع الناس المتواجدين في المكان نحو رجل الشرطة.

ونشرت وزارة السكك الحديدية الفيديو على حسابها في "تويتر" مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة. نطالب الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار".

وتعرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشرطي واسمه كامليش كومار دوبي، حيث أشادوا برد فعله السريع وشجاعته في مثل هذا الموقف الخطير، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".

आरपीएफ कर्मी की सतर्कता और तत्परता से बचाई गई महिला की जान!



झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर पटरी पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया।



सभी से अनुरोध है कि एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। pic.twitter.com/HZUCEXvbjs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 18, 2022

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