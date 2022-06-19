هل شتمت عادل إمام بالفعل ؟ .. الكيلاني يوضح حقيقة التسجيل المنسوب لنجلاء فتحي !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن التسجيل المنسوب للممثلة نجلاء فتحي تهاجم فيه الزعيم عادل إمام غير مؤكد.

و شدد الكيلاني، على عدم التمكن من تأكيد صحة التسجيل الصوتي، والذي زُعم فيه أن نجلاء فتحي وجهت عدة اتهامات للزعيم عادل إمام من بينها أنه "ناشر للفساد" مشيرا إلى أنه "محدش يقدر يأكد التسريب والمنتح عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام قال إنه لا يصدق أن التسريب الصوتي منسوب للفنانة أو صادر عنها وإن العلاقة بينهم قوية منذ سنين، فإحنا منقدرش نقول غير كده وأيضا لا يوجد أي تأكيد من نجلاء فتحي أو أسرتها".

وأضاف الكيلاني إن التسريب المنسوب للفنانة على قناة RT في برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل قديم لكن دعنا نقول إن بعد ثورة يناير 2011 كتير من الفنانين كانوا بيخرجوا غضب سنين على الدولة في تصريحات مختلفة، علشان كده منقدرش نلوم على الفنانين لما بيدلوا بتصريحات سياسية لأن أغلبهم غير مثقفين سياسيا ولا اقتصاديا".

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