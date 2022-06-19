شاهد آمبر هيرد تتسوق من "مراكز التخفيضات" بعد تغريمها الـ 8 ملايين دولار ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهرت الممثلة الأميركية التي شغلت الرأي العام مؤخرا، آمبر هيرد، وهي تتبضع في متجر للملابس "بأسعار مخفضة"، بعد أسابيع من إدانتها في محاكمة جوني ديب، وفرض مبلغ 8 ملايين دولار عليها.

وفي فيديوهات حديثة نشرتها صفحة "تي إم زي" المختصة بمراقبة الفنانين، ظهرت آمبر هيرد وهي تتسوق في أحد متاجر "تي جي ماكس" الضخمة، برفقة شقيقتها ويتني.

وتعتبر "تي جي ماكس" سلسلة متاجر أميركية، تبيع بأسعار أقل عموما من المتاجر الكبرى الأخرى المماثلة، ويفضلها ذوو الدخل المحدود لشراء الملابس.

وكانت هيرد قد أدينت بتهمة التشهير بزوجها السابق، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وجاء ذلك، وفق "سكاي نيوز عربية" بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقا في خصوصيات نجمي هوليوود.

وبالتالي يتوجب على هيرد دفع 8 ملايين دولار، إلى جانب 350 ألف دولار صنفت تحت بند "التعويضات العقابية"، وهو الحد الأقصى القانوني في ولاية فرجينيا.

وظهرت هيرد وهي تتجول في المتجر "البسيط"، وهي تقتني الملابس في عربة تسوق، بينما قال المتابعين إن هذا الإجراء هو تبعات قضية جوني ديب، التي قد تدفعها للاقتصاد في إنفاقها اليومي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news