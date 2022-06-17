«ماكدونالدز فرنسا» ستدفع غرامة تاريخية بسبب الاحتيال

المصدر: موقع الامارات اليوم

وافقت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة على دفع أكثر من مليار يورو كغرامة في فرنسا لتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، كجزء من اتفاق قانوني للصالح العام، تمت المصادقة عليه، يوم الخميس، من مكتب المدعي المالي الوطني بحسب «سكاي نيوز عربية».

وبعد ست سنوات من التحقيق، ونتيجة شكوى تقدم بها مجلس العمال الفرنسي ومكتب نقابة الموظفين التابع للمجموعة، فرضت غرامة قياسية عالية، هي الأكبر في فرنسا حتى الآن بشأن التهرب الضريبي على السلسلة الأميركية العملاقة.

ويشتبه في أن «ماكدونالدز» قامت بتخفيض أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا لتجنب دفع الضرائب. ولتجنب مقاضاتها في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي، قررت دفع 1.25 مليار يورو وهي المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مثل هذا المبلغ الذي عرضه مكتب المدعي المالي الوطني بموجب الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة.

ولدى ماكدونالدز الذي يملك حوالي 1500 نقطة بيع في فرنسا، عشرة أيام فقط لدفع 1.245 مليار يورو للخزينة العامة الفرنسية في وقت تعاني منه الدولة من ارتفاع الإنفاق العام والتضخم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news