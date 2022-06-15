شاب يذبح شقيقته ويبرر: مكنش قصدي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تباشر جهات التحقيق في مصر، التحقيق مع عامل لاتهامه بقتل شقيقته بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بسبب خلافات أسرية.

وأمام جهات التحقيق، قال المتهم إنه يوم الواقعة ذهب إلى شقيقته في منزلها ووقعت مشادة كلامية بينهما، وأثناء ذلك استلت الفتاة سكينا وحاولت إصابته، إلا أنه نجح في الاستيلاء على السكين من يدها وطعنها في رقبتها مردفا: "مكنش قصدي اقتلها كنت رايح اتفاهم معها بسبب مشاكل بيننا".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المباحث، أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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