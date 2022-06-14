السجن 10 سنوات لمالك قناة "النهار" في الجزائر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة جزائرية، أمس الاثنين، بسجن مالك مجموعة "النهار" الإعلامية، أنيس رحماني، لـ10 أعوام بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما نشره موقع "النهار" الإخباري التابع للمجموعة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه سبق الحكم على أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالحبس لـ3 سنوات في مارس 2021 في قضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها. لكن القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يعتبر الحكم الأعلى فقط.

ووُجّهت إليه تهم "سوء استعمال عن سوء نية أموال شركة الأثير للصحافة" التي منها تأسست مجموعة "النهار" و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب" عن الضرائب.

وحوكم رحماني مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي عوقب أيضا بـ10 أعوام سجنا نافذا بتهمة "تبييض (غسيل) أموال".

كما قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 32 مليون دينار (نحو 209 آلاف يورو) ودفع تعويض للخزينة العمومية قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 65 ألف يورو).

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