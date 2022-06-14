قرار غريب من عيادة طب أسنان بشأن مرضى يعانون من السمنة المفرطة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تم إبلاغ المرضى في عيادة طب أسنان في منطقة ساسكس في انجلترا أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة لن يتمكنوا من الحضور خوفًا من إتلاف معدات العيادة الباهظة الثمن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أرسلت شركة "هوف فاميلي دينتال"، شرق ساسكس، رسالة تبدي قلقها من أن الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 127 كجم قد يعرضون معداتهم باهظة الثمن لخطر الكسر وتبلغ قيمة الكراسي حوالي 20000 جنيه إسترليني وقد تم كسرها مرتين بالفعل من قبل بعض عملائها الثقيلين.

وقالت رسالة البريد الإلكتروني الموجهة للمرضى: "هذه رسالة مهذبة لجميع مرضانا من عيادة أسنان هوف ا نظرًا لقواعد الصحة والسلامة، لن نتمكن للأسف من علاج المرضى الذين يتجاوز وزنهم حد الأمان المسموح به. "

"وأضافت: نحن نقدر ونفهم أن هذه مشكلة حساسة ونريد معالجة هذا الأمر مع مرضانا بطريقة دقيقة ، ولكن لدينا واجب رعاية جميع مرضانا والتزام قانوني بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974 تعمل في بيئة آمنة ولا تتجاوز قدرات المعدات."

وتابعت الرسالة: "إذا شعرت أن هذا التقييد قد ينطبق عليك، فيرجى الاتصال قبل موعدك التالي. سنناقش معك خيارات الإحالة الخاصة بك لرعايتك المستقبلية بسرية تامة. سنسعى لضمان استمرار رعايتك دون انقطاع".

كان على الفنيين القدوم مرتين في الماضي لإصلاح الأضرار التي لحقت بالكراسي من الضغط الشديد، كما كان على الموظفين التدخل لمساعدة المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن داخل الكرسي والنهوض منه في الماضي.

وقال أحد الفنيين بالعيادة "لقد وصلنا إلى تلك المرحلة حيث نرى المزيد والمزيد من المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن"، مشيراً لحصول أكثر من حادثة كسر للكرسي إضافة لصعوبة جلوس ونهوض المرضى فائقي السمنة.

وأضاف "لا نريد التمييز ضد أي شخص ونعلم أنه أمر صعب وحساس حقًا".

من جهتهم، أبدى بعض المرضى استيائهم من الرسالة وقال أحدهم في رد على قرار العيادة "إنه وصمة عار مطلقة. إنه إحراج للأشخاص الذين قد يعانون من ظروف صحية أساسية. و"مع الضغوط بالفعل على الخدمات الصحية والصعوبات في العثور على طبيب أسنان، هذا فقط يجعل المشكلة أسوأ."

أشارت تقديرات المسح الصحي لإنجلترا لعام 2019 إلى أن حوالي 28٪ من البالغين في إنجلترا يعانون من السمنة و 36.2٪ يعانون من زيادة الوزن.

يوضح قانون المساواة لعام 2010 أنه من المتوقع أن يقوم مقدموا الخدمات الطبية بجعل خدماتهم في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

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