لص انتظر اللحظة المناسبة ليسرق سيارة بعد "خطأ" ساذج.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثَّق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، في محطة للتزود بالوقود بالسعودية.

وأظهر المقطع قائد السيارة وهو يترجل منها قاصدا محل البقالة في المحطة، ثم ظهر شاب، وهو يترجل خلفها منتظرا اللحظة المناسبة لإتمام عملية السرقة.

ثم يفتح الشاب باب السيارة، وينطلق بها مسرعا خارج محطة الوقود.

وكانت إدارة "المرور السعودي" قد نصحت بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدا عند النزول منها، مشيرة إلى أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد "مخالفة مرورية".

شاهد .. سرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محطة بنزين بإحدى مناطق المملكة

- pic.twitter.com/XV5qO0ue7r — مجتمعنا (@KSASociety) June 11, 2022

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