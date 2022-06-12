بالفيديو.. سعودي يعاني من مرض "النوم القهري".. ينام لمدة أسبوع متواصل ويفقد 10 كلغ خلال نومه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مواطن سعودي يدعى صادق المروحن إنه يعاني من مرض "النوم القهري"، الذي حوّل حياته إلى جحيم.

وأوضح المروحن في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه يعاني المرض منذ طفولته وحتى الآن، ما أوقعه في العديد من المشكلات منها الفصل من العمل والتعرّض لحوادث سير أثناء القيادة.

وأضاف: "حتى العام 2004 لم أكن أعرف طبيعة مرضي إلى أن شك طبيب في معاناتي من مشكلة في الساعة البيولوجية، وفي فترة المراهقة والجامعة كان الناس ينظرون إليّ باعتباري شخص يحب النوم كثيراً، وكنت أنام حينها يومين وثلاثة أيام بشكل متواصل".

وتابع: "عملت في 5 بنوك و4 شركات تأمين، وفُصلت منها جميعاً للسبب نفسه، إذ وصل بي الأمر إلى النوم لمدة 6 أيام وأسبوع بشكل متواصل، أستيقظ ولا أدري عدد الأيام التي نمتها".

وأشار إلى أنه كان أحياناً ينام بوزن 80 كلغ ويستيقظ وقد فقد 10 كلغ كاملة، كما أنه تعرّض لحادثين أثناء القيادة بسبب نومه المفاجئ، لافتاً إلى أنه يصاب بالجاثوم يومياً.

ينام بالأسبوع المتواصل..!

"صادق المروحن" مصاب بمرض النوم القهري : خسرت كل وظائفي بسبب مرضي والأدوية التي أستخدمها لها مضاعفات لا أقبلها#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GKEYGMik00 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022

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