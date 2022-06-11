عائلة اميركية تقاضي «علي بابا» بسبب طابعة «قاتلة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

ينوي والدا رجل اشترى طابعة ثلاثية الأبعاد من شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا»، مقاضاة المتجر الالكتروني في الولايات المتحدة، بعد وفاة ابنهما بسبب الطابعة حيث اشتعلت فيها النيران التي انتقلت الى ارجاء المنزل وتسببت بموت الشاب .

ويزعم هوي كوونغ يو وجانيس يو، والدا كالفن يو، أن آخر عملية شراء لهما «طابعة Tronxy X5SA 24V ثلاثية الأبعاد معيبة» من موقع Alibaba على Aliexpress.com.

وتم توصيل الجهاز بشريط طاقة كهربائي، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارته الأمر الذي أدى لاندلاع حريق في منزل كالفن والذي توفي باليوم التالي، كما ذكرت وثائق المحكمة المرفوعة إلى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.

وأفادت التقارير أن فريق التحقيق التابع لإدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو خمن أن تكون الطابعة هي سبب الحريق، وأن كالفن مات «نتيجة مضاعفات بسبب الإصابات الحرارية الناجمة عن الطابعة المعيبة القاتلة». بحسب موقع "ذا ريجيتسر" .

والآن، يقاضي والدا كالفن شركة Alibaba وكذلك الشركة المصنعة للطابعة التابعة لجهة خارجية، بتهمة الإهمال وتحمل مسؤولية سلامة المنتج. «كان على المتهمين... أن يحذروا المتوفى كالفن بشأن العيوب والمخاطر المرتبطة باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد التي كانوا على علم بها»

وأضاف الاب «المدعى عليهم، وكل منهم، يعرفون أن طابعة Tronxy X5SA 24V ثلاثية الأبعاد التي تم بيعها وشحنها إلى كالفن ستُستخدم دون فحص للعيوب من قِبل المستهلكين العاديين»، مضيفين أن الانطباع كان أن «الجهاز يمكن استخدامه بأمان وسيكون مناسبًا للأغراض العادية التي تم شراؤها من أجلها».

وقرر والدا الرجل بصفتهم خلفاء لممتلكات كالفن، مقاضاة الشركتين بغرض تقاسم الأضرار ولكن دون تحديد المبلغ على الفور. ولم يتسن الاتصال بشركة «علي بابا» للتعليق.

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