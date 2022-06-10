أخذ قرضاً بـ 30 ألف ريال وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

روى المحامي السعودي سلطان المصلوخي، قصة مواطن سعودي أخذ دين 30 ألف ووصل للمحكمة مديوناً بمليون ريال .

وأكد خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "روتانا خليجية" أنه وقف على قضية مواطن اقترض 30 ألفا وبعدما تعثر في سداد الأقساط بعد 6 أشهر تم تسديد أقساطه بفوائد مضاعفة ، فتراكمت الأقساط وفوائدها حتى بلغت مليون ريال .

وأضاف أن هذه الأقساط تسببت في فصل المواطن من عمله وترك زوجته وأولاده خوفاً من القبض عليه.

فيديو | المحامي سلطان المصلوخي:



وقفت على قضية مواطن استلف 30 ألفا حتى بلغت مليون ريال وتشتت أسرته.. والتقسيط بلا تصريح عقوبته السجن والغرامة #الراصد pic.twitter.com/MqQNJPgCYh — الراصد (@alraasd) June 7, 2022

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