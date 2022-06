لص أميركي يعتدي على "ستيني" ويسقطه قتيلاً أمام أعين المارة (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، قيام لص بالاعتداء على رجل ستيني وسط الشارع في نيويورك.

وأظهر الفيديو اللص وهو يوجه لكمة قوية للرجل البالغ من العمر 61 عاما، أدت إلى تعرضه لصدمة دماغية، توفى على إثرها في الحال.

وسقط الرجل على الأرض قتيلًا، ثم قام اللص هو وصديقه بسرقة الرجل ولاذا بالفرار.

🚨WANTED for HOMICIDE: Do you know these guys? On 5/25/22 at approx. 8:26 PM, in front of 257 Lexington Ave in Brooklyn, a 61-year-old male was found with trauma to the head, causing his death. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cfAj4wKlza