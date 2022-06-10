لأول مرة.. إسبانيا تمنح الجنسية لطفلة ولدت على متن قارب مهاجرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

منحت محكمة اسبانية الجنسية لطفلة ولدت على متن قارب مهاجرين بينما كانت والدتها الكاميرونية تحاول الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وفق ما أفادت السلطات القضائية ، معتبرة أنها سابقة من نوعها في البلاد.

وأوردت السلطات القضائية الاسبانية على موقعها الإلكتروني أن محكمة منحت "للمرة الأولى الجنسية الإسبانية لطفلة ولدت في مايو عام 2018 على متن قارب مهاجرين خلال ابحاره باتجاه الساحل الإسباني".

وقالت محكمة مقاطعة غويبوزكوا الشمالية انها استندت في قرارها إلى المصلحة الفضلى للطفلة، وهو ما يعد"هدفا مشروعا بحسب الدستور".

وأضافت المحكمة أن ترك الطفلة بدون جنسية يضعها في "حالة من عدم المساواة" مقارنة بالأطفال الآخرين، ما يعني "إنكارا كبيرا" لحقوقها الأساسية، بما في ذلك حق التعليم.

وتعيش الطفلة مع والدتها في اسبانيا منذ وصولهما إلى مدينة طريفة الساحلية الجنوبية في اقليم الاندلس.

وبينما تمكنت والدتها من التسجيل رسميا كلاجئة، لم تتمكن من فعل الشيء نفسه مع ابنتها التي حرمت من الحصول على خدمات الصحة والتعليم.

ويؤكد قرار المحكمة حكما قضائيا سابقا صدر في تشرين الثاني/نوفمبر وطعن به النائب العام الذي قام باستئناف الحكم.

ووفق القانون لا يكفي أن يكون الشخص مولودا في إسبانيا للحصول على جنسيتها.

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