تجربة مرعبة.. إنسان غاب يهاجم شابًا في حديقة حيوان (فيديو)

وثق مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة لحظات اعتداء إنسان الغاب على شاب كان يزور حديقة حيوان في إندونيسيا محققًا انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة هجوم الأورانجوتان على الشاب بسبب استفزازه للحيوان في البداية بمد يديه بشكل قريب من القفص ثم سحبها بسرعة ، وأغضب استفزاز الشاب إنسان الغاب حيث جر الشاب من قميصه بشكل عنيف وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذائه نتيجة ما فعله من استفزاز به.

وأقدم إنسان الغاب على سحب الشاب من رجليه بكلتا يديه الضخمتين ليهرع عدد من الزوار إلى سحب الشاب من الجهة الأخرى منعاً من وصول إنسان الغاب للشاب.

وقالت مصادر محلية إن الشاب يدعي حسن عريفين، 19 عاماً، وكان قد خرق قوانين حديقة الحيوان بعبوره السور ووصوله على مقربة من قفص إنسان الغاب.

وأوضحت السلطات أن الحادثة وقعت بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء، وهو السبب في غياب رجال الأمن لإنقاذ الشاب، الذي تعرض لتجربة مرعبة.

وانتهى الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات بينما كان إنسان الغاب متشبثا بقدم الشاب، ولم ينتج عن تعرض الشاب لإصابات حقيقية بعد الواقعة.

وتعد قرود إنسان الغاب هي أضخم ثدييات تقطن الغابات في العالم، وتتشابه كثيراً بصفات الإنسان، وتتميز حركته من أرجحة الأذرع إلى تعليق أنفسهم بالأذرع والأرجل معًا.

