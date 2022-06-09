أب يعفو عن قاتل ابنه: لو قدموا لي ملايين ما قبلتها (فيديو)
تحدث مواطن سعودي عن سبب عفوه عن قاتل ابنه لوجه الله، موضحا حقيقة قبول "الدية".
وقال خلال برنامج "الراصد " على قناة "الإخبارية" السعودية: "أهل القاتل ما قدموا لي شيء لو قدموا لي ملايين ما قبلتها".
وأضاف: "هذا شيء لوجه الله، يجب على الناس أن يتوجهوا إلى ما عند الله ويتركوا ما عند الناس".
فيديو | أب يعفو عن قاتل ابنه ويقول لـ #الراصد:— الراصد (@alraasd) June 8, 2022
"لو قدموا لي ملايين ما قبلتها" pic.twitter.com/SXcHDlYPDz
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