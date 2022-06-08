لحظة الحكم بإعدام سيدة مصرية ارتكبت جريمة مروعة بحق ابنها.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق الأم المتهمة بقتل طفلها بمساعدة آخر لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وتحديد جلسة 3 يوليو للنطق بالحكم.

وأكدت نيابة مركز المحلة، أن والدة الطفل "مازن" صاحب الـ3 سنوات، والذي قتل على يديها وعشيقها، كانت ترغب في التخلص من الطفل قائلة: "ارموه مش عوزاه ده ابن حرام"، وأنها قررت التخلص من الطفل مع عشيقها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على شرب السجائر.

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