السعودية تمنع مشاهير العرب والأجانب من الإعلان والترويج دون ترخيص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، منع جميع الأجانب من الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي للمنشآت التجارية في البلاد أو حضور العروض التسويقية مالم يحصلوا مسبقًا على ترخيص.

وجاء تعميم الهيئة على جميع المشاهير غير السعوديين، بعد أيام من تورط نجمة لبنانية في إعلان مخالفة للقوانين المحلية، وسيقيد القرار نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين اعتادوا الترويج والإعلان لمنشآن تجارية في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إنها ”أصدرت تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل، وقواعد التعامل مع الوافدين، ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي“، مضيفة أن ”القرار جاء انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بضبط مخالفات الإعلان“.

وبينت أنها ”رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين مقيمين وزائرين على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي“.

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