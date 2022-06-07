بعد مأساة "طفلة المجاردة ووالدها".. استشاري قلب يحذر: هذا ما يفعله الحزن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذر الدكتور السعودي خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الحزن الشديد لوفاة شخصٍ عزيزٍ، مشيرًا إلى أنه قد يسبّب جلطة القلب والوفاة المفاجئة في بعض الحالات.

وجاء ذلك تعليقا على خبر وفاة طفلة كويتية حزنا على فراق أبيها الذي تُوفي قبلها بساعاتٍ في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير بالسعودية ، إذ كتب عبر حسابه بتويتر: "رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، الحزن الشديد لوفاة شخصٍ عزيزٍ قد يسبّب جلطة القلب والوفاة المفاجئة في بعض الحالات، حسب ظروفهم النفسية ‏وهناك حالات سابقة مماثلة منشورة محليا ودوليا".

وكانت وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قصة مؤثرة بمحافظة المجاردة عن وفاة الطفلة "حلا" بعمر 11 عاماً؛ حزناً على فراق والدها الذي تُوفي قبلها بساعات، حيث فُوجئ أهلها بحدوث هبوطٍ بالدورة الدموية، ودخلت في حالة غيبوبة، وتوقف قلبها، ثم تُوفيت، وكان الفارق بين الوفاتين 5 ساعات، وتمّت الصلاة عليهما وقبرهما جوار بعضهما بعضا.

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