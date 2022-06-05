الكويت.. إحباط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات مخبأة بطريقة لا تخطر على البال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، من إحباط تهريب 5 ملايين حبة مخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية، داخل شحنة كبيرة من البهارات معبأة في 3 كاونترات متوقفة في منطقة ميناء الشويخ منذ نحو أسبوع.

ومن جهته، أوضح مصدر أمني، أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وقيادي مكافحة المخدرات، توجهوا إلى ميناء الشويخ، بعد أخذ الإذن القانوني من النيابة العامة لتفتيش 3 كاونترات معبأة بالبهارات بداخلها شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة نوع "كبتاجون"، وفق صحيفة "القبس".

وأشار المصدر:" بتفتيش تلك الكاونترات عثر بداخلها على 5 مليون حبة مخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 8 ملايين دينار، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المتهمين الذين يقفون وراء تلك الشحنة".

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