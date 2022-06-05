رجل غاضب من صديقته يحطم تحف يونانية قديمة بقيمة 5 مليون دولار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فرغ رجل غاضب من صديقته شحنات غضبه بمجموعة من التحف الأثرية اليونانية، موقعا أضرارا كبيرة، بكلفة تتجاوز 5 مليون دولار، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام أميركية.



ويقوم متحف دالاس للفنون بتقييم الأضرار التي لحقت بالعديد من القطع الأثرية بعد أن اقتحم الرجل المتحف ليلة الأربعاء وحطمها.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم التعرف على المشتبه به على أنه بريان هيرنانديز البالغ من العمر 21 عامًا ، والذي اقتحم المبنى حوالي الساعة 10 مساءً. لأنه كما قال للسلطات ، كان "غاضبًا من فتاته".

وأكد ممثل عن قسم شرطة دالاس لـ Artnet News عبر البريد الإلكتروني أن الضباط "ردوا على استغاثة عملية سطو جارية" في المتحف وأن المشتبه به "أتلف العديد من القطع الأثرية القديمة". وتم تحديد مكان هرنانديز لاحقا ومن ثم احتجازه.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولي المتحف أن ما مجموعه ثلاث قطع أثرية يونانية قديمة يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد تعرضت لأضرار بالغة.

وقال مدير المتحف أوجستين أرتياغا إن هيرنانديز اقتحم المبنى بضربه مرارا وتكرارا بكرسي فولاذي حتى حطم الباب الزجاجي.

وشدد مدير المتحف على أن التحف مؤمنة وتبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر ، لكنه قال إن التكلفة الفعلية للتدمير لن تعرف إلا بعد تقييم رسمي للأضرار.

وقدرت تقارير أخرى الأضرار المقدرة بمستوى يزيد عن 5 ملايين دولار.

وأكد أرتياغا أن الدخيل لم يكن يحاول سرقة الأشياء. "لم تكن هناك نية ، مما يمكننا رؤيته ، لسرقة أي شيء ، أو إتلاف أي عمل فني بطريقة متعمدة. لقد كان مجرد شخص يمر بلحظة غضب ووجدها وسيلة للتعبير عنها ".

تشمل القطع التالفة وعاء يونانيًا من القرن السادس قبل الميلاد، عليه رسومات تظهر هيراكليس تصارع الأسد النيمي ؛ ووعاء أسطواني بغطاء من القرن الخامس قبل الميلاد وأمفورة خزفية من القرن السادس قبل الميلاد ؛ كما من بين القطع المستهدفة حاوية خزفية لفنان أميركي أصلي معاصر.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتم فيها استهداف الفن بهجوم من هذا النوع، وذلك بعد حادثة الاعتداء على الموناليزا بقطعة كعك محلى منذ أيام في متحف اللوفر.

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