فتاة هندية تطلب يدها للزواج من نفسها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت كشاما بيندو، 24 عاما، من فادودارا في الهند، أنها تخطط لإقامة حفل زفاف هذا الشهر، لكن العريس لن يكون سوى هي نفسها.

و سيشمل حفل الزفاف جميع العناصر التقليدية النموذجية لحفل زفاف هندي، مثل حفل Saat Phere وتطبيق Sindoor - علامة قرمزية تشير إلى أن المرأة متزوجة والشيء الوحيد الذي سيتغيب هو العريس وموكب "baraat" المرتبط به.

وقالت كشاما، التي تعمل في شركة خاصة: "لم أرغب قط في الزواج لكنني أردت أن أصبح عروسا لذا قررت الزواج من نفسي".

و قالت: "إن قرارها الزواج من نفسها جاء بعد أن أدركت أنها ستصبح أول امرأة في الهند تمارس الزواج الذاتي و"تكون قدوة في حب الذات، و الزواج الذاتي هو التزام بأن تكون لنفسك وحبا غير مشروط لنفسك إنه أيضا فعل قبول الذات يتزوج الناس من شخص يحبونه أحب نفسي ومن ثم لذلك سيكون هذا العرس".

ويعرف زواج الشخص من نفسه باسم الزواج الذاتي، وأصبحت هذه الممارسة أكثر انتشارا في القرن الحادي والعشرين، وخاصة بين النساء، حيث يجادل مؤيدو الفكرة بأنها تؤكد قيمة الفرد وتؤدي إلى حياة أكثر سعادة ومع ذلك، ولم يتم الاعتراف بالزواج الذاتي قانونا في أي بلد، ولا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قاعدة اجتماعية.

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