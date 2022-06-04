عجوز متقاعد يعود إلى العمل بعمر 78 عاماً لعجزه عن دفع الفواتير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عاد رجل بريطاني يبلغ من العمر 78 عاماً إلى العمل في مركز للاتصالات بعدما بات عاجزاً عن تحمل نفقات المعيشة التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

كان موريس تيلور، من كامبريدج، بيتربورو، قد تقاعد في عام 2012، لكنه يقول إنه شعر بأنه مضطر للعودة إلى العمل مع استمرار ارتفاع فواتير الطاقة وغلاء المعيشة.

وقال لبي بي سي: "إحدى المكاسب خلال الشتاء هي أنني سأتمكن من أن أنعم بالدفء، لأنني سأكون قادراً من دفع فواتير الطاقة والتدفئة"

وأضاف: " أسعار التدفئة والغاز والكهرباء ترتفع. إنني قلق من الزيادات الأخرى في تكلفة الوقود والبنزين. أعلم أنه تم إخبارنا بأن الوضع الحالي مؤقت لكن الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل"

كان السيد تيلور سابقًا مدير مشروع في شركة تزود المدارس بالأثاث والمعدات الأخرى، وبالإضافة إلى محاربة تكاليف المعيشة، يقول إنه يتطلع إلى التفاعل الاجتماعي في مكان العمل.

بدأ موريس العمل في عام 1961 عندما كان عمره 17 عامًا، واستمر في عمله حتى التقاعد، ولدى استشعاره خطر غلاء نفقات المعيشة قرر أن يتقدم إلى وظيفة في شركة اتصالات "أديسون لي" وأجرى مقابلتين قبل أن يتم قبوله في الوظيفة.

من جهته قال رانغ غيررا رئيس دعم العملاء في شركة أديسون لي، إن الشركة تؤيد الشمولية والتنوع، وليس لديها مشكلة في أن توظف الأشخاص المتقاعدين إن كانوا مناسبين لمتطلبات العمل.

يذكر بأن أزمة المعيشة أثرت على الناس بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة حيث يكافح البريطانيون لتحقيق التوازن بين مدخولاتهم المالية وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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