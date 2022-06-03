سائق دراجة بالرياض يرفع صوت الأغاني ويعطي "حبتين" لشخص يصوره.. شاهد المفاجأة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو مشهد طريف، لسائق دراجة نارية تعرض لمخالفة مرورية بسبب تشغيله للأغاني بصوت مرتفع.

وظن السائق بأن شخصا يصوره وأعطى له "حبتين" لكنه فوجئ أنها دورية تابعة للمرور السري وتم ضبط مخالفة إحداث ضوضاء تتنافى مع الآداب العامة.

وحسب صحيفة المرصد، رد المخالف على الشرطي قائلا : "والله مالي وجه".

شاهد.. سائق دراجة نارية بالرياض يرفع صوت الأغاني ويعطي "حبتين" لشخص يصوره.. وعندما اقترب منه كانت المفاجأة https://t.co/KVY5O5fCU7 pic.twitter.com/PV9MPT0aQO — صحيفة المرصد (@marsdnews24) June 3, 2022

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