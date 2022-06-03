سيتم تفعيلها في الإمارات بعد أسبوعين .. "إنستغرام" يفاجىء مستخدميه بميزة جديدة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلق تطبيق ”إنستغرام“ خاصية ”Amber Alert“ عبر منصته الرقمية، حيث يسمح هذا التنبيه للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة إشعارات الأطفال المفقودين في منطقتهم.

وعند تفعيل خاصية ”Amber Alert“ وكان المستخدم في نطاق البحث سيظهر التنبيه على الخلاصة الرئيسية في التطبيق، كما سيتضمن التنبيه معلومات حول الطفل المفقود، بما في ذلك ”صورة“ و“وصف“ و“موقع الاختطاف“ أو ”الفقد“ والمزيد من المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.

وسيستطيع المستخدمون من خلال الخاصية الجديدة مشاركة تلك المعلومات مع أصدقائهم على المنصة مباشرة للمساعدة في نشر الخبر بشكل أكبر وأسرع. وقالت الشركة في منشور لها الأربعاء، إنه نظراً لأن التنبيهات نادرة ومخصصة لمناطق البحث فقط، فإذا تلقى المستخدم تنبيها ما، فهذا يعني أن هناك بحثاً نشطاً عن طفل مفقود بالقرب منه.

وأضافت الشركة أنه يتم استخدام المعلومات المتاحة للمستخدم من أجل ”تحديد الجهة“ التي تظهر التنبيهات لها، مثل المدينة أو المنطقة المذكورة في البيانات الشخصية للحساب أو العنوان التعريفي للجهاز المستخدم (IP).

وأكدت أن الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ أول من أمس، كما أنه سيتم توسيعها لتكون متاحة في الأسبوعين المقبلين في 25 دولة، منها الإمارات والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والإكوادور واليونان وغواتيمالا وأيرلندا وجامايكا وكوريا وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويعد إطلاق ”إنستغرام“ للتنبيه أمراً منطقياً، لأنه على عكس التنبيهات النصية التي يتم الدفع بها عبر شركات الاتصالات والتي تتطلب من المستخدم النقر على رابط للحصول على معلومات، سيحتوي تنبيه ”Amber“ على المعلومات الهامة للطفل المفقود ويعرضها مباشرة. علاوة على ذلك، قد تصل التنبيهات أيضاً إلى المستخدمين الأصغر سناً الذين غالباً ما يتجاهلون الرسائل النصية وينجذبون إلى الصور.

وأوضحت ”إنستغرام“ أنه تم تطوير الميزة الجديدة بالشراكة مع منظمات مثل ”المركز الوطني للأطفال المفقودين والمُستغلين“ في الولايات المتحدة، و“المركز الدولي للأطفال المفقودين والمُستغَلين“، و“الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة“ في المملكة المتحدة، ومكتب المدعي العام في المكسيك والشرطة الفيدرالية الأسترالية والمزيد.

بدورها، قالت إميلي فاشير، مديرة قسم“الثقة والأمان“ في شركة ”ميتا“ – الشركة الأم لـ“إنستغرام“ في منشور: ”تعد Amber Alerts وسيلة مهمة يمكننا من خلالها دعم مجتمعاتنا في الحفاظ على سلامة الأطفال، ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل“.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خاصية ”Amber Alert“ لأول مرة على منصة ”فيسبوك“ في 2015. ومنذ ذلك الحين، تم عرض آلاف التنبيهات على خلاصات المستخدمين في مناطق بحث محددة. وزعمت ”ميتا“ آنذاك أن التنبيهات ساعدت في إنقاذ مئات الحالات التي تتعلق بتعرض الأطفال للخطر في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن ”Amber Alert“ هو في الأساس نظام تنبيه لاختطاف الأطفال، تم إنشاؤه في الولايات المتحدة في 1996. ومصطلح ”Amber“ هو اختصار تم تخصيصه للمفقودين في أمريكا وظهر بعد واقعة الطفلة آمبر هيغرمان (9 أعوام)، التي تعرضت للاختطاف والقتل في مدينة آرلينتون بولاية تكساس في 1996.

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