خبراء يناقشون طموحات «المكتبات في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، الثلاثاء المقبل، الندوة الرابعة ضمن موسمه الثقافي 2022 تحت شعار «المكتبات في الإمارات.. طموحات نحو الألفية»، في إطار الاهتمام بقطاع المكتبات المعرفي والتثقيفي في دولة الإمارات.

وتسلط الندوة الضوء على أفكار وتجارب الخبراء والمختصين بما يثري مشروع المكتبة الوطنية التي يتطلع الأرشيف إلى أن تكون منارة حضارية وثقافية في الإمارات تستطيع إبراز القيم والمنجزات الحضارية للدولة، بالإضافة إلى التركيز على إنجازات المكتبات والمكتبيين، وإبراز دور المكتبات في النواحي التعليمية والثقافية والاجتماعية، ومسيرة التطور والنماء التي تعيشها الدولة.

وتعدّ مكتبة الإمارات التي يفخر بها الأرشيف والمكتبة الوطنية واحدة من المكتبات الكثيرة والعريقة التي تتوزع في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعها تروّج للقراءة وتهيئ سبل البحث العلمي، وتعمل على جذب القراء والباحثين لكي يستقوا منها الفوائد العلمية والثقافية. ودعا الأرشيف والمكتبة الوطنية الجمهور لحضور الندوة التي سيشارك فيها خبراء ومختصون وقائمون على الصروح المكتبية في الدولة، ومن بينهم: إيمان بوشليبي، والدكتور عبدالله الحفيتي، والدكتور وسام مصلح، وعماد أبوعيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news