«ناسا»: بذلات جديدة لرواد الفضاء

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن منح عقد لتصميم بذلات فضائية جديدة لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، إلى شركتي أكسيوم سبيس وكولينز أيروسبيس الأميركيتين بعد عملية مناقصة استمرت عاماً.

وأصبحت البذلات الفضائية التي يرتديها حالياً رواد الفضاء التابعون لناسا على متن محطة الفضاء الدولية قديمة بشكل متسارع، مع حوادث تراكم المياه في الخوذات أثناء المشي في الفضاء ما تسبب في مزيد من القلق. وقد تكون البذلات جاهزة للاختبار في عام 2025 وهي مخصصة للاستخدام من قبل الرواد التابعين لناسا في مهمة أرتميس، والتي ستهبط برواد الفضاء الأميركيين على سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ أوائل السبعينات، وفي أول مهمة مأهولة لناسا إلى المريخ بنهاية المطاف.

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