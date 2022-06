حادث غريب.. سيارة تقفز فوق دراجة نارية بأميركا.. شاهد ماذا حدث (فيديو)

وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ سائق دراجة نارية حوصر تحت سيارة بشارع أوشن بوليفارد في ميرتل بيتش الأميركية بولاية كارولاينا الجنوبية

وأظهر الفيديو، سيارة تصطدم بمؤخرة دراجة نارية عند أحد التقاطعات وتقفز فوقها، حيث تم إلقاء الراكب الموجود في الجزء الخلفي من الدراجة النارية من الأمام بينما يتم محاصرة سائق الدراجة تحت السيارة، وفق "فوكس نيوز".

وأوضح الفيديو، الأشخاص الذين شهدوا الحادث يهرعون مع ضباط شرطة ميرتل بيتش، إلى السيارة ويبدأون في دفع السيارة للمساعدة في تحرير السائق المحاصر.

Myrtle Beach pedestrians worked together to save this motorcyclist. pic.twitter.com/kYGwEFA708