رائدة فضاء صينية تنشر فيديو لغسلها شعرها رغم انعدام الجاذبية ! .. فيديو

نشرت رائدة فضاء صينية تدعى وانغ يابينغ، مقطع فيديو، أظهرت فيه كيف تهتم بزينتها، لاسيما شعرها، رغم صعوبة ذلك بسبب انعدام الجاذبية.

المقطع المصور، الذي وثقته يابينغ، أظهر كيفية غسل رواد الفضاء لشعر رؤوسهم خلال وجودهم في مهمات خاصة بمحطة الفضاء تيانغونغ. ونشر حساب "سي إن إس إيه" (CNSA Watcher) عبر تويتر، المهتم بأخبار وكالة الفضاء الصينية، المقطع لرائدة الفضاء من المحطة. وظهرت وانغ في الفيديو، رفقة الأدوات التي تستخدمها مثل: مستحضر الصابون والشامبو والماء، إلى جانب قفازات بلاستيكية مصنوعة خصيصاً لهذا الغرض.

وبدأت رائدة الفضاء الصينية في ترطيب شعرها تدريجياً بسائل غسل الشعر والماء، وحاولت توزيعه جيداً في كل مناطق الشعر، رغم الإعاقة بسبب انعدام الجاذبية الأرضية. ووفقاً لما أظهره الفيديو، فقد تطاير شعرها بشكل مفاجئ بسبب انعدام الجاذبية، رغم محاولات فرده بالماء، وهو ما صعّب مهمتها في عملية الغسل. وبعد ذلك انتقلت إلى عملية التجفيف، حيث بدأت بشكل تدريجي في تجفيفه قبل أن تلفه بشكل كامل بواسطة قطعة خاصة من القماش.

وبسبب اختلاف طبيعة الظروف بسبب الجاذبية، يعيش رواد الفضاء تجارب مختلفة في أعمال حياتهم اليومية، خلال وجودهم في المهمات الفضائية.

💆‍♀️ How exactly astronauts wash long hair in space. Demo by Wang Yaping in Tiangong Space Station (CSS). HD: https://t.co/JMnsC508kn pic.twitter.com/S5kbP1WYcc