عشاق فيروز ينشغلون بصورة حديثة لها .. هرَّبتها ابنتها من البيت (صورة)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة النجمة فيروز في أحدث ظهور لها من خلال صورة نشرتها ابنتها ريما الرحباني، عبر حسابها في فيسبوك.

وظهرت السيدة فيروز بالصورة بكامل تألقها وجمالها في المنزل، وكانت تجلس أمام طاولة وقد وضعت أمامها زهرية تحتوي على عدد من الزهور وكانت تقوم بتنسيقها بنفسها.

وعلقت الرحباني على صورة والدتها قائلة: "شي زهرة حمرا وبس! الأحد 22 أيّار 2022 الساعة 7:31 بآيفون ريما عاصي الرحباني".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وتم تداولها بكثافة على السوشيال ميديا تاركين الكثير من التعليقات التي تغزلت بالنجمة المخضرمة، واصفين إياها بأجمل الكلمات.

وكانت فيروز وابنتها حديث السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة على خلفية الأزمة التي حصلت في حفل "ليلة أمل" الذي أحياه أسامة الرحباني وهبة طوجي وشاركهما فيه كل من النجمة إليسا، فقامت ريما بمهاجمة الأخيرة بكلمات قاسية، معتبرة ما حدث خلال الحفل من أداء أغاني فيروز "تشويه لإرثها" وبأن صوتها "نشاز"، ووصفت ما قامت به إليسا بـ"الجريمة"، على حد وصفها.

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