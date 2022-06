عروس تدخل حفل زفافها تقود جراراً زراعياً.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعروس جميلة تحطم الأعراف التقليدية في الهند من خلال دخول مكان زفافها على جرار.

ونشرت الصحف الهندية خبر العرس، حيث أوردت أن الواقعة كانت في ولاية ماديا براديش الهندية، حيث تخلت العروس عن ركوب السيارة التقليدية وركبت جرارًا إلى مكان زفافها.

وتم التعرف على العروس على أنها بهارتي تارج، وهي مهندسة.

في الفيديو، يمكن رؤية تارج وهي ترتدي نظارة شمسية سوداء وهي تقود الجرار المزين باتجاه مكان الزفاف، كما يرافقها شقيقاها أثناء قيادتها للجرار، ما أصاب الضيوف بالذهول.

وفقاً للتقرير، تزوجت بهارتي في 26 مايو في قرية جافرا الواقعة في منطقة بيتول في ولاية ماديا براديش.

وقالت بهارتي إنها رغبت في القيام بشيء مختلف في يوم زفافها، حيث أصبح حضور حفل الزفاف بالسيارة "موضة قديمة".

A bride in Betul arrived at her wedding on a tractor. The bride, Bharti Tagde, is seen entering the wedding pavilion wearing black glasses and riding a tractor. On the tractor, she is accompanied by her two brothers @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/apdqrIBvyA