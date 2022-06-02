مصر.. حاول إنقاذها من قطار فلقيا مصرعهما

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دفع عامل مصري حياته ثمنا لإنقاذ امرأة حاولت عبور قضبان السكة الحديدية أثناء مرور قطار من "مزلقان الفوريقة" في محافظة بني سويف جنوب مصر.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن خفير المزلقان لاحظ وجود سيدة تعبر المنفذ الذي كان مغلقا لعبور القطار، ثم أغشي عليها فجأة، فهب مسرعاً لإنقاذها وإبعادها، فاصطدم به جرار القطار ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن سيارة إسعاف حضرت إلى المكان، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى قريب تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

والعامل يدعى محمد محمود قرني (23 عاما) والسيدة المتوفاة تدعى ليلى طه قنديل (53 سنة) وهما مقيمان في مدينة ببا التابعة للمحافظة.

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