اغتيال مغن هندي شهير بـ 30 رصاصة بعد اغنية بعنوان "المشوار الأخير"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

لقي مغن هندي مصرعه بالرصاص على يد إحدى العصابات الهندية بعد يوم واحد فقط من رفع الحراسة الأمنية عنه، وعقب أيام من إصداره أغنيته الشهيرة "المشوار الأخير".

وتحقق الشرطة الهندية في عملية اغتيال مغني الراب البنجابي الشهير سيدو موس والا (28 عاماً)، الذي اغتيل أمس في ولاية البنجاب الهندية خلال قيادته لسيارته رباعية الدفع في إحدى القرى، حيث تلقى 30 رصاصة في جسده.

وكان سيدو موس والا قتل بالرصاص وتم نقله للمستشفى إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل ولفظ أنفاسه، وذلك بعد أن تم رفع الحراسة عنه في اليوم السابق لاغتياله.

وفي مستهل الشهر الحالي أطلق موس والا أحدث أغنيه وهي "ذا لاست رايد" (أي "المشوار الأخير") ليلقى حتفه في نهاية الشهر نفسه.

اشتهر موس والا بين الجاليات الهندية في الخارج بعد انتقاله من مرحلة تأليف الأغاني إلى الغناء.

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