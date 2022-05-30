"الصحة العالمية" لا تتوقع أن يصل جدري القردة إلى معدلات وبائية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت رئيسة أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية روزاموند لويس، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري القرود إلى مستويات وبائية.

وأضافت لويس عندما سئلت عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19: "لا نعرف، لكننا لا نعتقد ذلك".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".

وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19 جائحة. في أبريل، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.

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