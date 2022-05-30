7 عادات بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالخرف

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

تزداد مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، ما يجعل الإصابة به أمر مفروغ منه ولكن في الواقع أن الخرف ليس جزءا طبيعيا من الشيخوخة حيث يمكن تقليل احتمالية الإصابة بالخرف باتباع مجموعة محددة من العادات اليومية البسيطة.

وحدد الباحثون سبع عادات صحية وعوامل نمط الحياة التي قد تلعب دورا في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف حتى لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى مخاطر وراثية , وتتضمن العوامل السبعة:

- ممارسة الرياضة بانتظام

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

-عدم التدخين

- الحفاظ على وزن صحي

- الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي

- السيطرة على مستويات الكوليسترول

- تقليل نسبة السكر في الدم

ووفقاَ ل " ذي صن" تم إجراء دراسة من قبل الباحثين على أشخاص مختلفين وكان المشاركون ذوو العادات الصحية أقل عرضة للإصابة بالخرف من نظرائهم غير الصحيين - حتى لو كانت جيناتهم تعمل ضدهم.

وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين اختاروا حياة صحية لديهم احتمالات أقل للإصابة بمرض ألزهايمر، لكن هذا لا يعني أنه لا يتم تشخيصهم أبدا بالمرض .

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