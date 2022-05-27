النيابة العامة المصرية تفرج عن فتاة صومالية قتلت سائق "تيك توك"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة المصرية، الجمعة، بإخلاء سبيل فتاة صومالية بعد أن أقدمت على قتل سائق مركبة آلية (توك توك) بسلاح أبيض على خلفية محاولته الاعتداء عليها جنسيا.

وعبر حسابها على فيسبوك، قالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها أخلت سبيل الفتاة الصومالية بضمان محل إقامتها بعد أن تبين صحة أقوالها، على أن تستكمل التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا يوم 17 مايو الحالي بعثور اثنين على جثمان سائق "توك توك" بالطريق العام ملقى بجوار مركبته بمحافظة 6 أكتوبر.

وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة بعد حضور الفتاة الصومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة الضحية الاعتداء عليها جنسيا بعد أن استقلت معه المركبة قبل أن يذهب بها لمنطقة نائية محاولا إجبارها على مواقعته تحت تهديد سلاح أبيض.

ولحق السائق بالفتاة بعد أن فرت منه هاربة وتمكن من إسقاطها، شارعا في التعدي عليها بعد أن وضع السكين على رقبتها، حيث قاومته وأصيبت بجروح، قبل أن تنتزع منه السكين وتطعنه بها وفرت هاربة، بحسب البيان.

واصطحبت النيابة العامة الفتاة لموقع الحادثة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلا.

وأُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.

وكانت النيابة أقرت بحبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق لحين استكمال التحريات بشأن الواقعة، قبل أن تفرج عنها اليوم.

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