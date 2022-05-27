خروج جثامين ضحايا "مجزرة الريف الأوروبي" من المشرحة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خرجت جثامين 5 أفراد من ضحايا واقعة الريف الأوروبي في مدينة الشيخ زايد بمنطقة أكتوبر في مصر، اليوم الجمعة، من مشرحة زينهم في طريقهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة التي تقع في قرية برقاش التابعة إلى مركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وسيطرت حالة كبيرة على أهالي وأقارب ضحايا واقعة الريف الأوروبي خلال خروج جثامينهم من مشرحة زينهم، استعدادًا من أجل دفنهم بمثواهم الأخير في مقابر العائلة، حيث إنهم انهاروا بالبكاء حزنًا على الواقعة المؤسفة والغامضة التي تعرضوا لها وأدت إلى إنهاء حياتهم.

وتجمع عدد كبير من أهالي ضحايا الريف الأوروبي أمام مشرحة زينهم؛ وذلك من أجل أن يلقوا نظرة الوداع الأخيرة على الضحايا قبل أن يتم تشييعهم إلى مثواهم الأخير، حيث سيطرت حالة كبيرة من الصدمة والحسرة على وجه والد غفير الريف الأوروبي الضحية؛ حزنًا منه على رحيل والده عنه وأشقائه.

وتعود أحداث واقعة الريف الأوروبي إلى أمس الخميس الموافق 26 من شهر مايو الجاري، حينما عثر نجل غفير الريف الأوروبي الضحية على جثمان والده وشقيقتيه و2 آخرين من أحفاده، مقتولين داخل المزرعة وسط ظروف غامضة حول الواقعة وملابستها الحقيقية التي ما زالت أجهزة الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفتها.

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