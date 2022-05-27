«أبوظبي للكتاب» يطلق نظام «رصد المبيعات»

المصدر: أبوظبي - وام

قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشكل منصة عالمية رائدة تدعم مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي تُعد إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المعرض يعد أحد المنصات المهمة للترويج لمكانة أبوظبي المحورية في استضافة أهم الفعاليات الثقافية، إذ يشهد نمواً في المبيعات بين 10 إلى 20% سنوياً، ما يؤكد التطور المتلاحق الذي يشهده هذا الحدث الثقافي المهم ودوره المؤثر في الساحة الثقافية العالمية.

وأضاف أنه تم إطلاق نظام «رصد المبيعات» ويختص برصد مبيعات دور النشر والعارضين، إضافة إلى التعرف إلى توجهات الجمهور من حيث العناوين والموضوعات التي تحظى باهتمام القراء.

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