فيديو لرد فعل أم سقط ابنها في "بلاعة" أمام عينيها

المصدر: إعداد: سمير سعيد

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو للحظة مرعبة عندما قفزت امرأة في مصرف مياه الصرف الصحي بطول 20 قدمًا لإنقاذ ابنها الصغير.

وقع الحادث في كينت في المملكة المتحدة الأحد الماضي، حيث كانت إيمي بليث البالغة من العمر 23 عامًا تتجول مع ابنها ثيو بريور البالغ من العمر 18 شهرًا.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه بكاميرات المراقبة من منزل مجاور، إيمي وهي تسير أمام مصرف الصرف الصحي المغطى بينما تمسك يدي ثيو.

بعد ثوانٍ، عاد الطفل الفضولي باتجاه غطاء الصرف لتفقده، وعندما داس على الغطاء، انقلب، وسقط داخل البالوعة العميقة.

ومن دون أن تفكر لثانية، رفعت الأم الغطاء المعدني وقفزت في البالوعة لإنقاذه وسحبه للخارج.

لحسن الحظ، لم يُعاني الصبي من أي إصابات خطيرة، بل ارتجاج خفيف فقط.

ومع ذلك، فقد ترك الحادث والدته مصدومة.

متذكّرة اللحظة الرهيبة، قالت الأم لشبكة سكاي نيوز: "كان فكرتي الأولى (يا إلهي، لقد مات). سحبت غطاء البالوعة، ورأيته هناك وهو يصرخ باسمي. كانت هناك مياه الصرف الصحي حتى ركبتيه. قفزت في البالوعة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لكي أنحني لأمسك به. كان علي أن أقوس جسدي نوعًا ما لأمسك به وأسحبه".

أشاد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بشجاعة الأم وسرعة رد فعلها.

بدأت السلطات تحقيقًا في الحادث لمعرفة السبب واعتذرت للأسرة.

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