وصل القطار قبل موعده فتحولت المحطة إلى ساحة رقص جماعي.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تحولت محطة قطار إلى ساحة رقص جماعي، عندما وصل أحد القطارات في ولاية ماديا براديش الهندية قبل موعده بـ 20 دقيقة.

لذا كما هو متوقع، استغل ركاب القطار المتوجهين إلى منطقة جوجارات وقتهم لأداء رقصة شهيرة، حيث جعلوا الناس في المحطة ينضمون إليهم في رقصة "الغاربا".

تم تصوير الفيديو أمس الأربعاء في محطة راتلام للسكك الحديدية في ولاية ماديا براديش.

ووصل القطار إلى محطة راتلام في الساعة 10:15 مساءً، أي قبل 20 دقيقة من الوقت المقدر للوصول.

عادةً ما يترك القطار المحطة بعد مكوثه لـ10 دقائق، لكن الوصول المبكر يعني أنه لن يغادر المحطة إلا بعد نصف ساعة تقريبًا.

عندما عرف الناس أن القطار لن يتحرك لمدة نصف ساعة، وجدوا طريقة للترفيه عن أنفسهم والاحتفال، حيث نزل بعض ركاب منطقة جوجارات الذين يشعرون بالملل على المنصة 4، وقاموا برقصة Garba (غاربا) الشهيرةوهي رقصة شهيرة في غرب الهند، وبدأوا في رقص Garba في دائرة كبيرة. رأى رفاقهم الركاب المحطة وقد تحولت إلى ساحة رقص جماعي خارج القطار فنزلوا للانضمام إلى مهرجان الغاربا.

من جانبه، شارك وزير سكك حديد الاتحاد الهندي أشويني فايشناو، مقطع الفيديو المبهج على على وسائل التواصل الاجتماعي.

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