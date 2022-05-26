مصر.. فتاة صومالية تنهي حياة سائق "توكتوك" حاول اغتصابها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر في مصر، حبس فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، تحمل الجنسية الصومالية 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية قتل سائق توك توك، دفاعًا عن شرفها وعرضها بعد أن حاول اغتصابها بعد اختطافها.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من التحريات في الواقعة لكشف الملابسات والتفاصيل، كما اطلعت على أوراق الفتاة الخاصة بجواز السفر والإقامة.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط واعقة مقتل سائق على يد فتاة صومالية، دفاعا عن محاولة اغتصابها وشرفها.

شهد الحي الحادي عشر بمنطقة أكتوبر، حادثة أثارت حالة من الجدل والدهشة الشديدين، فتاة في الخامسة عشر من عمرها تحمل الجنسية الصومالية، جاءت إلى مصر بحثا عن فرصة أفضل للتعليم، لكنها سرعان ما تحولت إلى قاتلة دفاعًا عن شرفها وعرضها بعد أن قتلت سائقًا حاول اغتصابها بعد اختطافها.

دخلت لقسم الشرطة فتاة صغيرة تحمل سكينًا كبيرًا في يدها النحيفة وملابسها ملطخة بالدماء، أخبرتهم أنها قتلت سائقا اختطفها داخل توكتوك وحاول اغتصابها بالقوة، وأنها لم تكن تقصد قتله بقدر ما كانت تحاول الدفاع عن شرفها.

هذه القضية تعيد إلى الأذهان، قضية فتاة العياط التي قتلت سائق ميكروباص بـ 13 طعنة دفاعا عن شرفها.

البداية كانت عندما استقلت الفتاة توك توك من أحد الشوارع بمنطقة أكتوبر الحي 11، توجه بها إلى مكان مهجور خال من المارة تمامًا، وأشهر سلاحا في وجهها عبارة عن سكين كبيرة وأجبرها على النزول، وألقاها على ظهرها في الأرض وشرع في اغتصابها، وترك السكين إلى جوارها لكنها أمسكت به وطعنته في ظهره ورقبته فاختل توازنه وسقط على الأرض، لملمت الفتاة ملابسها وهربت وتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت بالواقعة، بينما استقل هو مركبته وحاول الهرب أيضًا، لكنه سقط وفارق الحياة داخل التوكتوك على بعد اثنين كيلو من مكان الواقعة، وتم عرض الفتاة على النيابة التي أمرت بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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