أمريكا : بعد "مجزرة تكساس" .. بايدن يخاطب الأمة و يأمر بتنكيس الأعلام

المصدر: ترجمة:آمنة القحطاني

قتل 19 طالبا ومعلمين في حادثة إطلاق النار على يد مسلح يبلغ من العمر 18 عاما أمس في إحدى المدارس الابتدائية في تكساس.

وبعد تدخل السلطات الأمنية وتبادل إطلاق النار تم قتل المسلح بالرصاص .

وذكرت "ديلي ميل " أن المسلح سلفادور راموس الذي كان يرتدي دروعا واقية ومزودا بسلاح أطلق النار على جدته أيضاً حيث تم نقلها جوا إلى المستشفى وذلك قبل حضوره إلى المدرسة في اليوم ذاته.

ويذكر أن سلفادور راموس هو طالب في مدرسة أوفالدي الثانوية كما كان يعمل في مطعم "وينديز" ، حيث تذكره الموظفون على أنه هادئ.

ووفقاً لما قاله أحد أصدقائه في المدرسة , كان راموس يتعرض للمضايقة بشأن ملابسه والوضع المالي لأسرته.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مليئة بصور الأسلحة التي اشتراها بشكل قانوني في عيد ميلاده ال18، حسبما قال عضو مجلس الشيوخ عن الولاية رولاند جوتيريز.



خطاب بايدن

و خاطب جو بايدن البلاد من البيت الأبيض عقب حادث إطلاق النار مساء أمس وقال: "فكرة أن طفلا يبلغ من العمر 18 عاما يمكنه الدخول إلى متجر للأسلحة وشراء سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة"

وأضاف: "لماذا نحن على استعداد للتعايش مع هذه المذبحة؟ لماذا نستمر في السماح بحدوث ذلك؟ "

وأشار بايدن إلى العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية على مدى العقد الماضي، بما في ذلك زيارة مدرسة ساندي هوك الابتدائية عندما كان نائبا للرئيس ، حيث قتل مسلح 26 شخصا بينهم 20 طفلا.

كما على إطلاق النار الجماعي هذا الشهر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص في بوفالو ، نيويورك.

وأمر الرئيس الأمريكي بتنكيس الأعلام على المباني الاتحادية حدادا على أرواح الضحايا.

وعبر عن أسفه لما حدث عبر تغريدة له عبر منصة " تويتر" وقال :" أن تفقد طفلا هو أن تتمزق قطعة من روحك. انها ليست هي نفسها تماما.. وهو الشعور المشترك بين الأشقاء والأجداد والعائلات والمجتمعات التي تركوها وراءهم. أطلب من الأمة أن تدعي لهم بالقوة في الظلام الذي يشعرون به."

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R

— President Biden (@POTUS) May 25, 2022

