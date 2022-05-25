علماء ينجحون في تحسين كفاءة ذاكرة الفئران العجوزة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن حقن فئران عجوزة بسائل نخاعي مستخلص من فئران صغيرة في السن يساعد في تحسين ذاكرة الفئران العجوزة. وفي إطار التجربة الجديدة، سحب فريق الباحثين من مستشفى الأطفال في جامعة بوسطن سائل نخاعي من فئران صغيرة السن وحقنها في فئران أكبر سناً لتحديد ما إذا كان ذلك سيساعد في تحسين ذاكرتها.

وأخضع الفريق البحثي الفئران محل الدراسة لتجربة لقياس قدرتها على التذكر عن طريق تعريضها لوميض ثم شحنة كهربائية في القدم، وبعد أسبوعين من حقن الفئران العجوزة، تبين لفريق الدراسة أن الفئران التي تلقت السائل النخاعي الجديد كانت أكثر قدرة على تذكر ما الذي يحدث لها عند رؤية الوميض.

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