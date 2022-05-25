25 مبدعاً من أصحاب الهمم في «فلج غاليري»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمشاركة 25 فناناً من أصحاب الهمم من منتسبي مركز الفن للجميع (فلج) التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نظّم المركز أخيراً معرض «فلج غاليري»، للعام الثاني على التوالي، في بيت الحكمة بالشارقة.

وأكد المشرف العام على «فلج»، محمد بكر، أن الفن يسهم بدور كبير في دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومساندتهم في الانتقال من مساحات الظل الخفية إلى نور التواصل المجتمعي والتأثير الفني والثقافي.

وأضاف: «الهدف من المعرض الذي ضم 35 لوحة هو تحقيق التكافؤ في الفرص بين الأشخاص أصحاب الهمم وأقرانهم في ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية، إضافة إلى تمكين ودمج المبدعين ذوي الإعاقة في الحراك الفني والثقافي لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن المركز حريص على بحث سبل التعاون مع المؤسسات الفنية والثقافية في الدولة، والعمل على تقديم البرامج التدريبية والمشروعات الفنية للفنانين من ذوي الإعاقة.

وعبّرت الفنانة التشكيلية، مريم جمعة، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض. وقالت إن «مشاركتي اليوم في معرض فلج غاليري هي الثانية، إذ اعتمدت على استخدام اللوحات الصغيرة المتصلة ببعض ورسم الطيور، كما كانت لي مشاركة في القاهرة بلوحات تظهر جمال التراث البحري الإماراتي».

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية، فاطمة عبيد: «أكملت عاماً منذ انضمامي إلى مركز فلج، وتعد هذه أول مشاركة لي في المعرض، إذ بدأت رحلتي في مركز فلج بتعلم أساسيات الرسم من حيث دمج الألوان وغيرها من الفنيات، إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة».

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