«اليونيسف»: أغنى دول العالم تسهم في تدمير البيئة

المصدر: كولونيا - د.ب.أ

كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال في أغنى دول العالم ينشأون في بيئة صحية نسبياً، ولكن في الوقت نفسه يسهم معظم هذه البلدان بشكل غير متناسب في تدمير البيئة العالمية.

وخلص باحثو مركز «إينوشينتي» التابع لـ«اليونيسف»، الذين أعدوا التقرير، إلى أنه إذا استهلك كل سكان الأرض القدر نفسه من الموارد التي يستهلكها سكان دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فسيكون من الضروري وجود 3.3 كواكب مماثلة للأرض.

وأشار التقرير إلى أن بعض أغنى بلدان العالم، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة، لها تأثير خطر على البيئة العالمية من حيث انبعاثات الكربون، وإنتاج النفايات الإلكترونية، واستهلاك الموارد للفرد.

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