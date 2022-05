خريجة أميركية في 82 من العمر (فيديو)

حققت عجوز امرأة أمريكية تبلغ من العمر 82 عاما حلمها ونالت الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية، وحققت ماي بيل (Mae Beale) حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها، حسبما أفاد موقع «wjla» الأمريكي.

وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي إنها «حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية». بحسب «RT».

يذكر أن بيل نالت الشهادة الجامعية يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ82.

One day after her 82nd birthday, Mae Beale graduated from college - with honors. After a decades-long career with the Federal Government, she returned to school in her late 70s. Her mantra, “never too late.” @LinseyDavis reports. https://t.co/51jIovUifb pic.twitter.com/0jGhE8wtUr